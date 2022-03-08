Ворог значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований, – Геншаб

Російські війська значно знизили темпи просування, їхній особовий склад деморалізований.

Про це повідомляє Генеральний штаб у зведенні щодо російського вторгнення станом на 18:00 08.03.2022.

На Східному напрямку угруповання Об’єднаних сил веде оборонну операцію в Донецькому, Слобожанському операційному районах і частині Таврійського. Триває кругова оборона Маріуполя.

На Північному та Західному напрямках провадиться оборонна операція у Поліському, Волинському та Сіверському операційних районах.

Угруповання сил і засобів оборони м. Києва відбиває наступ і стримує противника, вражає його і стійко утримує оборонні рубежі навколо міста.

Визначеними силами ЗСУ продовжують оборону Чернігова.

На Півдні здійснюється прикриття морського узбережжя, ведеться оборона Миколаєва та прилеглих населених пунктів.

На інших напрямках відбувається стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони.

Угруповання Повітряних сил Збройних сил України відбиває зосереджені ракетно-авіаційні удари та засоби повітряного нападу противника, здійснює протиповітряне прикриття об’єктів критичної інфраструктури України та угруповань військ.

За наявною інформацією, щоб компенсувати втрати, противник здійснює приховану мобілізацію під виглядом навчальних зборів. Також з метою припинення відтоку особового складу військове керівництво ЗС РФ вирішило заборонити розривати контракти на проходження військової служби.

Щоб посилити угруповання військ на напрямку Києва, окупанти планують перекинути до тисячі бойовиків зі складу приватної військової компанії «Ліга» (колишня ПВК «Вагнер»).

Порушуючи вимоги Міжнародного гуманітарного права, окупанти утримують цивільне населення як заручників, пошкоджують цивільні будинки, грабують місцевих жителів, здійснюють диверсії на об’єктах цивільної інфраструктури, розміщують озброєння і військову техніку в густонаселених кварталах населених пунктів, викрадають автомобільну техніку та ведуть бойові дії в цивільному одязі.

Станом на цей час противник значно знизив темпи просування, його особовий склад деморалізований.