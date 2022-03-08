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Однозначно очевидно, що Україна не поступиться, – Байден про війну з Росією

Президент США запевнив у продовженні підтримки України. 

Однозначно очевидно, що Україна не поступиться, – Байден про війну з Росією
Фото: EPA/UPG

Президент РФ Володимир Путін спрямовує свої дії проти міст, проти житла українців. Минулого тижня він захопив потужну АЕС. Він уже перетворив 2 млн українців на біженців. 

Ціна агресії Росії є великою, але однозначно очевидно, що Україна не поступиться. Про це президент США Джо Байден заявив під час звернення 8 березня

"Якщо ми не будемо протистояти нападам Путіна зараз, ситуація буде ще гіршою. Закликаю Конгрес прийняти пакет на $12 млрд на підтримку України. Щоб було очевидно Путіну, що ніхто не дозволить йому забрати те, що він хоче. Ми будемо продовжувати надавати гуманітарну, безпекову допомогу, підтримувати проти тиранії. Люди всюди виступають на захист свободи. Війна Путіна проти України призведе до послаблення Росії, а світ стане більш міцним", – вважає президент США.

Сьогодні Байден оголосив, що Штати відмовляються від імпорту російської нафти, газу та електроенергії. Ці обмежувальні заходи доповнили санкційні пакети, які вже обвалили рубль і завдали шкоди економіці країни-агресора. 

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