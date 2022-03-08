British Petroleum не укладатиме нових контрактів на закупівлю газу і нафти в Росії

Також компанія вийшла з пакету акцій Роснафти та відкликала своїх представників у правлінні російської компанії.

Британська нафтогазова компанія British Petroleum припиняє укладання нових угод на закупівлю нафти і газу в Росії через розпочату нею війну в Україні. Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Напад Росії на Україну є актом агресії, який має трагічні наслідки в усьому регіоні. BP працює в Росії понад 30 років, однак ця воєнна акція є фундаментальною зміною... BP дійшла висновку, що наша взаємодія з Роснафтою, державним підприємством, просто не може тривати... Холдинг «Роснафта» більше не відповідає бізнесу та стратегії BP", - зазначив голова BP Гельґе Лунд.

Він також наголосив, що головний виконавчий директор BP Бернард Луні та колишній виконавчий директор BP group Боб Дадлі, призначені в Роснафту за квотою BP, йдуть у відставку з правління Роснафти. Також BP виходить зі свого пакету акцій Роснафти, компанія володіє 19,75% акцій з 2013 року.

"Я був глибоко шокований і засмучений ситуацією, що розгортається в Україні... Це змусило нас кардинально переосмислити позицію BP щодо Роснафти. Я переконаний, що рішення, які ми прийняли як правління, не тільки правильні, але й відповідають довгостроковим інтересам BP", - додав виконавчий директор BP Бернард Луні. Водночас компанія продовжить купувати російську нафту і газ за наявними контрактами.

Нагадаємо, британсько-нідерландська компанія Shell повністю відмовилася від закупівлі російської нафти та газу і йде з ринку Російської Федерації, закривши майже 400 своїх АЗС у країні. Перелік країн, які пішли з російського ринку, за посиланням.