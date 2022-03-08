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США можуть заборонити Росії користуватися запасами золота

РФ має близько 132 мільярдів доларів золотих запасів.

США можуть заборонити Росії користуватися запасами золота
Фото: EPA/UPG

Декілька сенаторів США внесли в Сенат законопроєкт, який забороняє Росії продавати свої запаси золота.

Про це повідомляє видання Axios.

Після того, як США запровадили нові санкції проти Росії через її вторгнення до Криму, РФ збільшила темпи закупівлі золота. Сьогодні ситуація повторилася - Росія знову починає скуповувати золото, після того як припинила цей процес на початку пандемії коронавірусу.

Оскільки санкції проти РФ заморозили активи країни в іноземній валюті, запаси золота можуть стати рятівним колом для країни-агресорки.

Тому четверо сенаторів підготували і внесли законопроєкт, спрямований проти здатності Росії продавати золоті запаси.

Документ дасть змогу застосувати вторинні санкції до будь-яких американських організацій, які свідомо здійснюють угоди із золотом або перевозять його з резервів Російського центрального банку чи продають золото фізично/електронним способом у Росії.

Наразі золото-валютні резерви Росії становлять близько 132 мільярдів доларів.

"Величезні запаси золота в Росії - один з небагатьох активів, що Путін може використати, щоб утримати економіку своєї країни від подальшого падіння. Санкціонуючи ці запаси, ми можемо ще більше ізолювати Росію від світової економіки та ускладнити дедалі дорожчу військову кампанію Путіна", - заявив сенатор Ангус Кінг.

Нагадаємо, адміністрація Джо Байдена готова вдатися до заборони імпорту російської нафти до США, навіть якщо аналогічні санкції не застосують союзники в Європі.

Євросоюз і США днями припинили постачати євро і долари готівкою в РФ.

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