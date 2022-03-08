Із Сум виїхала друга колона з евакуйованими

Друга евакуаційна колона з мирними мешканцями розпочала рух із Сум.

Про це заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко написав у Telegram.

"Друга евакуаційна колона розпочала рух із Сум за маршрутом гуманітарного коридору", - написав Тимошенко.

Нагадаємо, що було домовлено про початок режиму тиші в Сумах о 9:00 8 березня. Часові рамки гуманітарного коридору – з 9:00 до 21:00 8 березня.

Цей факт офіційно погоджено з РФ в офіційному листі до Міжнародного Комітету Червоного Хреста. Маршрут гуманітарного коридору для евакуації людей один: Суми - Голубівка - Лохвиця - Лубни - Полтава. Жодні інші маршрути не погоджувалися.

Як повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький, ситуація на виїзді з Сум удень 8 березня спокійна. Перша евакуаційна колона з міста рухалася згідно з планом.