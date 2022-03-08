Снайпер збройних сил Канади приєднається до лав ЗСУ

За його плечима - війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік.

Снайпер збройних сил Канади приєднається до українців у боротьбі з російськими окупантами.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Верховної Ради з посиланням на канадське видання La Presse.

"Це снайпер 22-го Королівського полку Канади з позивним Валі. За його плечима війна з терористами ІДІЛ в Іраку та Афганістані з 2009 по 2011 рік", - йдеться в повідомленні пресслужби українського парламенту.

Після Афганістану 40-річний чоловік став комп'ютерником, пише видання Quebec Nouvelles. Дізнавшись про заклик президента Володимира Зеленського до іноземців приєднатися до опору українців проти російських окупантів, Валі відгукнувся.

Він залишив свою сім'ю і разом з іншими іноземними добровольцями прибуває в Україну для боротьби з українськими окупантами.

Снайпер сказав, що остаточно вирішив стати на захист України, коли побачив фото зруйнованих українських міст та обстріли мирного населення.

За словами Валі, техніка ведення боїв російським агресором відрізняється від повстанських воєн, у яких брав участь канадський снайпер.

"Це більша традиційна, уже механізована війна, де в кожної сторони дуже впізнавана уніформа... Російська воєнна доктрина передбачає широке застосування гарматного і артилерійського вогню. Вони розрівнюють землю бомбами, перш ніж ввести піхоту", - зазначив в інтерв'ю канадським журналістам снайпер.

Нагадаємо, 3 тисячі американських добровольців готові долучитись до служби в міжнародному батальйоні на боці України. Своє бажання воювати в іноземному легіоні, про створення якого заявили ще в кінці лютого, висловлюють люди переважно з пострадянських країн — Грузії та Білорусі.