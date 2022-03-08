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Евакуація з Ірпеня триває

Допомогу надано майже трьом тисячам цивільних.

Фото: Макс Требухов

Евакуація населення з Ірпеня до Києва триває. Про це повідомили в Державній службі України з надзвичайних ситуацій.

Допомогу надано майже трьом тисячам цивільних. Роботи тривають.

Міський голова Ірпеня Олександр Маркушин написав у соцмережі Facebook, що евакуація з мікрорайону Романівка в Ірпені триватиме до 17:00.

“Там на вас чекають автобуси. Підходьте! І дуже прошу передавати цю інформацію по можливості далі. Тримаймося!” – написав мер.

Нагадаємо, вранці з Ірпеня вивели понад 150 осіб. Людей евакуюють пішим ходом.

Сьогодні Маркушин повідомив, що він отримав повідомлення з погрозами його життю та здоров’ю від окупантів. Ворог вимагав від нього здати місто. Мер натомість зробив окупантам зустрічну публічну пропозицію – протягом 24 годин покинути територію Ірпінської громади.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

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