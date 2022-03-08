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​З 9 березня Україна запускає пасажирські річкові рейси до Румунії

Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки віком від 60 років.

​З 9 березня Україна запускає пасажирські річкові рейси до Румунії
Фото: ukrinform.ua

Україна запускає пасажирські річкові рейси з порту "Ізмаїл" до порту "Тульча" в Румунії.

Про це повідомили в Мінінфраструктури.

За інформацією пресслужби відомства, від 9 березня українське Дунайське пароплавство розпочинає регулярні безкоштовні пасажирські перевезення за маршрутом Ізмаїл (Україна) - Тульча (Румунія).

"Скористатися евакуаційним рейсом зможуть жінки, діти, а також чоловіки віком від 60 років, які бажають потрапити до Румунії. Відправлення відбуватиметься від причалів морського вокзалу м. Ізмаїл двічі на день", - повідомили в Мінінфраструктури.

У відомстві оприлюднили такий розклад рейсів:

  • посадка (Ізмаїл) – 08:00, прибуття (Тульча) – 10:30;
  • посадка (Ізмаїл) – 14:00, прибуття (Тульча) – 15:30.

Нагадаємо, з початку війни Росії проти України 1,7 мільйона українців залишили країну. Про це повідомили в Агентстві ООН у справах біженців (UNHCR).

Укрзалізниця станом на вечір 6 березня перевезла 1,59 млн людей зі сходу, центру та півдня України на захід

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