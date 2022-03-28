Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Під час ворожого обстрілу Фастівського району Київщини постраждали 11 дорослих і одна дитина
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
Зеленський дав інтерв'ю російським журналістам
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
У Києві та області змінили час комендантської години, - Кличко
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
В Ізюмі тривають запеклі бої з окупантами, - Синєгубов
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
Росіяни завдали ракетних ударів по Луцьку, Харкову, Житомиру, Рівному, на Київщині – вибухи (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
На Волині ворог завдав удару по нафтобазі (оновлено)
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Вілл Сміт ударив ведучого Кріса Рока під час вручення премії "Оскар"
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
Тарас Чмут: Люди важливіші, ніж залізо. Але людська компонента має посилюватися технічною складовою
ГоловнаПраво

Прокуратура відкрила провадження за обстріл населених пунктів Запорізької області

26 березня ворог застосував артилерію проти села, також від вибуху снаряду в місті постраждали мирні мешканці. 

Прокуратура відкрила провадження за обстріл населених пунктів Запорізької області
Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Запорізька обласна прокуратура здійснює керівництво в кримінальних провадженнях за обстріл російськими військами населених пунктів регіону.

Провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Facebook Офісу генерального прокурора. 

”За даними слідства, 26 березня 2022 року збройні сили країни-агресора здійснили артобстріл с. Веселянка Запорізького району. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки, серед мирного населення є пораненні. Того ж дня від вибуху снаряду російських окупантів біля житлового будинку у місті Гуляйполе постраждали місцеві жителі, серед яких є поранені діти”, – зазначили в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Прокурори закликали фіксуйте та надсилати докази воєнних злочинів РФ за посиланням: https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти викрадають активістів та представників місцевої влади. 21 березня російські військові також обстріляли евакуаційні автобуси, поранень зазанили і діти. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також