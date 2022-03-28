Прокуратура відкрила провадження за обстріл населених пунктів Запорізької області

26 березня ворог застосував артилерію проти села, також від вибуху снаряду в місті постраждали мирні мешканці.

Запорізька обласна прокуратура здійснює керівництво в кримінальних провадженнях за обстріл російськими військами населених пунктів регіону.

Провадження відкрито за фактом порушення законів та звичаїв війни, повідомили в Facebook Офісу генерального прокурора.

”За даними слідства, 26 березня 2022 року збройні сили країни-агресора здійснили артобстріл с. Веселянка Запорізького району. Внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано будинки, серед мирного населення є пораненні. Того ж дня від вибуху снаряду російських окупантів біля житлового будинку у місті Гуляйполе постраждали місцеві жителі, серед яких є поранені діти”, – зазначили в повідомленні.

Фото: Офіс генпрокурора в Facebook

Прокурори закликали фіксуйте та надсилати докази воєнних злочинів РФ за посиланням: https://warcrimes.gov.ua.

Нагадаємо, в Запорізькій області окупанти викрадають активістів та представників місцевої влади. 21 березня російські військові також обстріляли евакуаційні автобуси, поранень зазанили і діти.