З 2014 року в Україні зареєстровано більш ніж 2000 справ про державну зраду

З 2014 року і до нині прокуратура здійснює процесуальне керівництво більш ніж у 2000 справ про державну зраду.

Про це повідомив Офіс генпрокурора у відповідь на запит Руху ЧЕСНО.

"Органами прокуратури України здійснюється та здійснювалося та процесуальне керівництво та підтримання публічного обвинувачення у суді у кримінальних провадженнях щодо більш ніж 2000 кримінальних правопорушень, передбачених ст. 11 КК України (державна зрада), розпочатих з моменту початку збройної агресії Російської Федерації проти України в лютому 2014 року”, – зазначили в прокуратурі.

Точна кількість та імена фігурантів не розголошуються, але відомо, що серед них є депутати і мери.

Нагадаємо, Рух ЧЕСНО створив "Реєстр держZрадників", куди потрапили політики, представники виконавчої влади, правоохоронці, журналісти та блогери. Серед них екснадепка Наталія Вітренко, Олег Волошин із ОПЗЖ, ексведуча Єгорова.