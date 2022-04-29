Глухівський кар’єр кварцитів, який належить офшорній компанії олігарха, незаконно видобував високочистий кварцит, кремній та іншй мінерали у Баницькому родовищі на Сумщині.

Суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного російському олігарху Олегові Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема - для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу "Точка "У".

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили, що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині", - розповіли в ДБР.

Продукцію незаконно експортували до Росії. В бюро кажуть - кремній могли використовувати під час виготовлення "Точки "У", якою ворог потім завдавав ударів по мирних містах України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурорів ГПУ про накладення арешту на корпоративні права і майно товариства.

"Судом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.

В ДБР повідомили, що наразі майно підприємства передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань проводили у справі щодо державної зради Киви і виявили, що бізнес-партнер екснардепа Іллі Киви допомагав відмивати гроші в Україні російському генералу.

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень.