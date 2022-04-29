У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
ЗСУ, ймовірно, знищили ще один російський корабель, інформація потребує уточнення – Арестович
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
США: російські військові страчували українців на Донеччині
США: російські військові страчували українців на Донеччині
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Серія вибухів пролунала в центрі Херсона (оновлено)
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Два місяці кривавої війни по тому: кільце навколо Путіна почало стискатися
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Олег Карпенко: У перші дні війни ми викупили все, що можливо було: квадрокоптери, тепловізори, радіостанції
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
Понад 48 кг золота вилучили в ексміністра з оточення Януковича, злитки передадуть на користь держави, - Офіс генпрокурора
ГоловнаСуспільствоПодії

​"Прикрили" роботу підприємства Дерипаски, яке постачало з України компоненти для виготовлення ворожої "Точки "У", - ДБР

Глухівський кар’єр кварцитів, який належить офшорній компанії олігарха, незаконно видобував високочистий кварцит, кремній та іншй мінерали у Баницькому родовищі на Сумщині.

​"Прикрили" роботу підприємства Дерипаски, яке постачало з України компоненти для виготовлення ворожої "Точки "У", - ДБР
Фото: Пресслужба ДБР

Суд арештував корпоративні права і майно товариства, підконтрольного російському олігарху Олегові Дерипасці. Воно постачало матеріали для оборонного комплексу Росії, зокрема - для виготовлення російського тактичного ракетного комплексу "Точка "У".

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

"Під час досудового розслідування щодо зловживання службовим становищем посадовців держорганів слідчі ДБР встановили,  що Глухівський кар’єр кварцитів, що належить офшорній компанії російського олігарха, здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині", - розповіли в ДБР.

Продукцію незаконно експортували до Росії. В бюро кажуть - кремній могли використовувати під час виготовлення "Точки "У", якою ворог потім завдавав ударів по мирних містах України.

В Офісі генпрокурора повідомили, що суд задовольнив клопотання прокурорів ГПУ про накладення арешту на корпоративні права і майно товариства.

"Судом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн. грн", - повідомили в Генпрокуратурі.

В ДБР повідомили, що наразі майно підприємства передано в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань проводили у справі щодо державної зради Киви і виявили, що бізнес-партнер екснардепа Іллі Киви допомагав відмивати гроші в Україні російському генералу. 

Російські підприємці намагалися вивезти з України 10 суден вартістю понад мільярд гривень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також