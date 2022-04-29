Міська влада закликає жителів столиці бути обережними й не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
10 людей постраждали, одна загинула внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Києві (оновлено)
Одна людина загинула і ще 10 осіб постраждало внаслідок ракетного обстрілу житлового будинку в Шевченківському районі Києва. Четверо потерпілих госпіталізовані.
Про це повідомили в Київській міськдержадміністрації. Мер столиці Віталій Кличко уточнив, що тіло загиблої людини було знайдено під завалами вранці 29 квітня.
"Міська влада закликає киян бути обережними і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги!" – йдеться в повідомленні КМДА.
Зранку рятувальники розпочали прибирання біля пошкодженого будинку.
Тим часом в міськдержадміністрації Києва розповіли, як працюватиме метро.
"Поїзди метро на час повітряної тривоги призупиняють рух наземною ділянкою на "червоній" лінії, а на "зеленій" – не курсують через Південний міст. Підземні станції метро продовжують цілодобово працювати як укриття", - уточнили в КМДА.
Нагадаємо, випущені 28 квітня по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку.
У зверненні Президент Володимир Зеленський повідомив, що РФ випустила по столиці 5 ракет.