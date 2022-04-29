Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА

У четвер, 28 квітня, ввечері окупанти здійснили ракетний удар по інфраструктурному об’єкту в Хмельниціькій області.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.

Дослівно: "Відбувся ракетний удар у інфраструктурний об'єкт в одній з територіальних громад Шепетівського району на території Хмельницької області".

Жертв внаслідок влучення ракети немає.

Пожежу загасили, наслідки влучення ліквідовуються ДСНС

Нагадаємо, 12 квітня ворог завдав ракетного удару по Хмельницькій області.

Під час зустрічі генсека ООН із Зеленським у Києві РФ завдала по столиці ракетного удару. Також загарбники обстріляли село на Дніпропетровщині, є загиблий. Під обстріли потрапили також населені пункти Чернігівської області. А Харківщина весь день перебуває під ворожим вогнем, загинуло 5 мирних жителів.