Зеленський: "Кожен російський злочинець буде притягнутий до відповідальності"

Перші десять російських військових із 64-ї мотострілецької бригади Сухопутних військ Росії, які скоїли злочини проти українців у Бучі Київської області, отримали статус підозрюваних.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Відомі їхні прізвища. Встановлено, що вони робили. Ми знаємо про них та їхні діяння всі деталі. І кожного знайдемо. Як знайдемо й усіх інших російських нелюдів, які вбивали, які катували українців. Які знущалися з наших людей. Які знищували будинки та цивільну інфраструктуру в Україні. Жоден із цих покидьків не втече від відповідальності", – наголосив глава держави.

Зеленський зауважив, що дехто із них все ж може не дожити до суду та справедливого покарання. Адже цю російську бригаду перекинули на Харківщину.

"Там вони отримають відплату від наших військових", – додав президент.

Глава держави наголосив: позиція України абсолютно чітка – кожен російський злочинець має бути й буде притягнутий до відповідальності.

Раніше сьогодні генеральна прокурорка Ірина Венедіктова оприлюднила імена та фото 10 російських військовослужбовців, яких підозрюють у катуванні людей у Бучі. Слідством встановлено, що під час окупації Бучі саме вони захоплювали в заручники беззбройних цивільних, морили їх голодом і спрагою, тримали їх на колінах із зв’язаними хомутами руками та заліпленими очима, знущались і били. В хід ішли кулаки і приклади.

Тих, хто впізнає цих російських військовослужбовців і має свідчення про їхню причетність до інших звірств, просять надсилати докази на платформу warcrimes.gov.ua або телефонувати до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06.