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У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)

Дві ракети влучили у житловий будинок у Шевченківському районі. 

У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
Фото: Громадське

Два вибухи пролунали ввечері 28 квітня у Києві. За словами очевидців, вибухи були потужні, вибуховою хвилею вибило скло у вікнах багатьох будинків.

Міська влада підтвердила інформацію про вибухи.

"Друзі! Ввечері ворог обстріляв Київ. Два влучання в Шевченківському районі. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих уточнюється", — написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Оновлення. Згодом міський голова Києва уточнив, що ракети влучили в нижні поверхи житлового будинку. Рятувальники і медики працюють на місці події. Обстежують і будинки поруч, виводять людей.

"Наразі госпіталізували трьох постраждалих", – повідомив Кличко.

Оновлення 29 квітня. Кількість постраждалих – 10 людей, з них четверо госпіталізовані. Одна людина загинула – її тіло знайшли під завалами. 

Зауважимо, що у столиці України нині перебуває генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. У момент вибухів відбувалася його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.

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