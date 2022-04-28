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Ворожа пропаганда використовує слідчий комітет РФ для легалізації фейків та маніпуляцій, - ЦПД

З одного боку, повідомлення про роботу СК покликані узаконювати "слова соловйових-скабєєвих". З іншого - підвищувати рівень довіри населення до брехні.

Ворожа пропаганда використовує слідчий комітет РФ для легалізації фейків та маніпуляцій, - ЦПД
Фото: СБУ

Росія використовує слідчий комітет для легалізації діяльності своїх пропагандистів.

На цьому наголосили в Центрі протидії дезінформації при РНБО України.

"Ось лише невелика кількість прикладів тих розслідувань, що проводить ск рф останнім часом: 

  • "ск рф порушив справу за фактом геноциду жителів Щастя в ОРЛО українськими військами, які вели вогонь з метою повного знищення росіян";  
  • "ск рф розслідує обставини підриву українськими силовиками цистерни з хімречовинами у місті Рубіжне";  
  • "ск рф порушив справу про фейки щодо зс рф після української провокації у Бучі під Києвом", - перелічують в ЦПД.

Фахівці центру наголошують - щодня в інформаційному просторі РФ з'являються десятки таких повідомлень. 

Їхня мета, як кажуть у ЦПД, з одного боку - узаконювати "слова соловйових-скабєєвих", з іншого - підвищувати рівень довіри населення до згенерованих Росією фейків.

Нагадаємо, в Херсоні окупанти поширюють листівки, де війну називають "операцією з ліквідації антинародного київського режиму".

У знищеному росіянами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур".

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