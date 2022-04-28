Радники лідерів майбутніх країн-гарантів безпеки України обговорюють проєкт угоди, – Зеленський

Документ, що гарантуватиме захист України від подальшої агресії, має бути фундаментальним.

Україна серйозно ставиться до майбутнього документа про гарантії безпеки. Особливо виважено – до кола країн-партнерів, які повинні не підвести в разі будь-якої агресії в майбутньому.

Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з премʼєр-міністром Болгарії Кірілом Петковим з нагоди його візиту до Києва.

"На сьогодні, я вважаю, для нас важливо вирішити питання сучасної війни з РФ і відновити свою територіальну цілісність. Ми вже розуміємо, що нам непросто з такими сусідами, і тому ми говоримо про фундаментальний договір, обовʼязки, які на себе можуть взяти країни-гаранти безпеки", – сказав він.

Зеленський підкреслив, що договір і гарантії предметніші і потужніші, ніж просто слова, бо за ними йдуть людські життя.

Зараз цей документ готується. Безпекові радники, представники тих чи інших лідерів майбутнього кола гарантів безпеки збираються і обговорюють питання онлайн і офлайн.

Зеленський зауважив, що Україна хоче отримати максимум для держави і людей.

"Вони будуть, ці гарантії, як обʼєднані, так і поодинокі. Але все ж таки я хочу, щоб ми дочекалися результату", – заявив глава держави.

Нагадаємо, Україна наполягає, що війна з Росією має завершитися підписанням міжнародної угоди гарантування безпеки. Передбачається, що країни-підписанти в разі нового нападу на Україну мають три дні на консультації, після чого вони повинні допомагати у відбитті атак, включно з закриттям неба та іншими необхідними кроками.

Україна пропонує, щоб участь у підписанні договору взяли держави-члени Радбезу ООН. Це, серед інших, США, Німеччина, Туреччина. Росія теж туди входить.