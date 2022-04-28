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Ще понад 192 тис. дол. вилучило ДБР в екснардепа з оточення Януковича

Раніше вже було накладено арешт на 200 млн грн.

Ще понад 192 тис. дол. вилучило ДБР в екснардепа з оточення Януковича
Фото: РБК

Працівники Державного бюро розслідувань під час обшуку вилучили 192 400 доларів США в колишнього народного депутата України від Партії регіонів, наближеного до сім’ї експрезидента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

"Помічник ексдепутата акумулював у банківській скриньці частину коштів, що мають сумнівні та непідтверджені джерела походження. У результаті обшуку було вилучено 192 400 доларів США. Кошти можуть бути пов’язані з російським капіталом та використовуватись для фінансування агресії", - зазначили в ДБР.

Наразі триває досудове слідство. Підозрюваному інкримінують "фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", а також "виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України".

Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, нещодавно суд арештував понад 200 млн гривень екснардепа з оточення Януковича. За даними ЗМІ, йдеться про регіонала Миколу Янковського.

Як повідомили в ДБР, колишній регіонал спільно з оточенням президента-втікача "відмивав" і легалізовував за кордоном доходи, отримані від оборудок на одному з потужних концернів Донеччини.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що в ексміністра з оточення Януковича вилучили понад 48 кг золота.

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