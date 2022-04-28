​За тиждень українські волонтери підтримали онлайн 258 родин, - Мінсоцполітики

Благодійники (волонтери) самостійно обирають на платформі заявки та суми допомоги, які вони можуть закрити.

За тиждень українські волонтери підтримали онлайн 258 родин на суму понад 100 тисяч гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства соціальної політики.

У міністерстві кажуть - на платформі єДопомога є можливість допомагати онлайн постраждалим від війни з будь-якого куточка світу.

"Ми розвиваємо цей напрямок допомоги, заохочуємо людей допомагати іншим, розповідаємо і в Україні, і за кордоном про платформу та її можливості. Адже зараз дуже велика кількість людей потребує допомоги... Тому для швидкої та адресної підтримки людей в Україні і надана можливість допомогти онлайн... 258 сімей отримали можливість завітати до магазинів-партнерів і придбати товар за передплатою єДопомога на суму 200, 500 або 1000 гривень. Майже 60% цих передплат вже використано людьми", - зазначив заступник міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Костянтин Кошеленко.

За словами Кошеленка, волонтери/благодійники самостійно обирають на платформі заявки та суми допомоги, які вони можуть закрити. У свою чергу люди, котрі отримали смс-коди або передплати в особистих кабінетах на платформі, можуть придбати в магазині саме ті товари, яких вони потребують найбільше.

Нагадаємо, нещодавно НБУ змінив номери рахунків для зарахування коштів для підтримки ЗСУ та гуманітарної допомоги постраждалим від війни.

Днями Латвія передала Києву 11 міських автобусів, а також гумдопомогу для жителів столиці та області.