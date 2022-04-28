Авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.

Унаслідок ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку на Донеччині, троє людей загинуло, стільки ж отримало поранення.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

“Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали”, – зазначив він.

Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!” – наголосив очільник ОВА.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Нагадаємо, 27 квітня окупанти обстріляли 22 населені пункти на Донеччині, є загиблий і поранені. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема, з “Точки-У”, “Града”.