Авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали.
Унаслідок ранкового авіаудару по Нью-Йорку на Донеччині загинуло троє людей
Унаслідок ранкового авіаудару, якого росіяни завдали по Нью-Йорку на Донеччині, троє людей загинуло, стільки ж отримало поранення.
Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
“Російські некеровані авіаракети влучили у промислове підприємство та житлові квартали”, – зазначив він.
Пошкоджено щонайменше 9 приватних будинків, але точну кількість руйнувань ще належить визначити.
“Знову і знову росіяни б'ють по цивільних — вони ведуть війну на винищення українського мирного населення. Усі злочини ретельно документуємо, за все доведеться відповідати!” – наголосив очільник ОВА.
Нагадаємо, 27 квітня окупанти обстріляли 22 населені пункти на Донеччині, є загиблий і поранені. Ворог обстрілював мирне населення з авіації, ракетних комплексів, зокрема, з “Точки-У”, “Града”.