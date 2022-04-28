У Харкові Служба безпеки України виявила прихований склад запчастин для танків, які призначалися для російських окупантів. У сховищі було 19 двигунів та інші комплектуючі, повідомили в пресслужбі СБУ.

Запчастин достатньо, щоб відремонтувати половину танкового батальйону. Вартість виявленого майна складає близько $1,5 млн.

"СБУ встановила, що нелегальну схованку облаштував 61-річний харків'янин. Він вступив у змову з працівниками місцевих підприємств військово-промислового комплексу та організував викрадення і накопичення танкових двигунів марки 5ТДФА", – зазначив речник Служби Артем Дехтяренко.

За їхньою інформацією, запчастини планували передати російським військовим, якби їм вдалося проникнути до Харкова. Двигунами цієї модифікації досі комплектують російські танки Т-64.

На українські танки аналогічного компонування з початку двохтисячних років встановлюються суттєво модернізовані двигуни, зі збільшеною потужністю і надійністю.

Слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Це вже не перший сховок військового призначення, виявлений працівниками СБУ в Харківській області. У квітні там знайшли законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки. За попередніми даними, там є і підбита техніка окупантів, яку збиралися ремонтувати під час наступу.