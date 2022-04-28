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Мінреінтеграції оновило перелік окупованих ОТГ і розташованих у зоні боїв

Усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані в цих громадах, отримають грошову допомогу від держави.

Мінреінтеграції оновило перелік окупованих ОТГ і розташованих у зоні боїв
Фото: minre.gov.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій оновило перелік об'єднаних територіальних громад, що розташовані в районах проведення бойових дій або перебувають у тимчасовій окупації чи оточенні російськими військами.

Про це повідомляється на сайті міністерства.

"Затверджено оновлений перелік, на основі якого з 1 травня внутрішньо переміщеним особам будуть здійснюватися виплати. Нагадуємо, перелік не є фіксованим документом – він регулярно оновлюється", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідний наказ розроблено на виконання вимог постанови Кабінету міністрів від 16 квітня 2022 року № 457 "Про підтримку окремих категорій населення, яке постраждало у зв’язку з військовою агресією РФ проти України". Він формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

До переліку внесено три категорії ОТГ: території, що є тимчасово окупованими; території, що знаходяться в оточенні (блокуванні); території, на яких ведуться активні бойові дії.

Станом на 27 квіттня до списку ввійшли вісім областей. Це – територіальні громади Дніпропетровської (2 громади), Херсонської (49 громад), Харківської (51 громада), Миколаївської (4 громади), Донецької (66 громад – усі), Луганської (37 громад – усі), Одеської (1 громада) та Запорізької (49 громад) областей.

"Наголошуємо, що громади Донецької та Луганської областей перебувають у даному переліку у повному складі. Тобто, з 1 травня усі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані у цих громадах, гарантовано отримають грошову допомогу від держави. Отже, якщо ви зареєстровані у якійсь із зазначених областей, але ваша громада відсутня у даному переліку, радимо звернутися до своєї військової адміністрації (особисто або через гарячу лінію) та уточнити інформацію", – зазначили в міністерстві.

Крім того, з травня Мінреінтеграції спільно з Мінцифри планують запустити цифрову платформу, де в режимі реального часу відображатимуться тимчасово окуповані та оточені ворогом територій.

Нагадаємо, станом на 26 квітня Збройні сили України деокупували 931 населений пункт.

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