Заступник командира полку "Азов" капітан Святослава Паламар (Калина) звернувся до українців з приводу ситуації в Маріуполі сьогодні.

"Ця ніч це просто колосальна кількість авіаударів, фосфорних бомб, ракет, арти і всього що може використати варвар проти людства. Для всіх військових слова і дія це одне і теж. Тому нам важко усвідомити чому нам обіцяють та не діють", - сказав Паламар у відеозверненні.

Військовий закликає надати захисникам Маріуполя обіцяну допомогу.

Також Паламар звернувся до ворога російською мовою і оприлюднив страшні цифри, витрачені на війну замість будівництва шкіл, лікарень, дитячих садків.

"Загалом це 1 111 200 180 доларів без урахування витрат на паливо, екіпірування, медичні витрати, харчування та інше. Вдумайтеся, ці гроші рівні можливості побудувати 163 школи, або 273 дитсадки, або 12 сучасних лікарень, 32 пологові будинки або 82 аптеки. Це - лише Маріуполь. Я не говорю про Україну загалом. Не вірите в нашу статистику – запитайте офіційну владу на росії скільки загинуло на крейсері Москва?" - йдеться у зверненні.

"Я закликаю військово-політичне керівництво до рішучих дій по деблокаді чи евакуації всіх тих хто надіється і вірить в Батьківщину... Сьогодні я скажу не Маріуполь це Україна, а Україна - це Маріуполь" - додав Святослав Паламар.

Нагадаємо, раніше виконувач обов’язків командира 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій Волина записав чергове звернення із Маріуполя, який окупанти тримають в осаді з початку війни. Він закликав застосувати процедуру екстракції (extraction) до маріупольського гарнізону та цивільних, котрі переховуються на "Азовсталі".