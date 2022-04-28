Ворог продовжує наступ з Херсонщини на Миколаївську область і Кривий Ріг, "Азовсталь" тримається, – зведення ОВА

Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Одеській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській, на Київщині, Житомирщині, Кіровоградщині, Черкащині, Полтавщині та Чернігівщині.

По Сумській області вчера ввечері о 21:50 вороги почали провокаційний обстріл наших територій з мінометів. Понад півсотні прильотів, усі – на території Есманської громади. Дані про постраждалих уточнюються, повідомили в зведенні від ОВА станом на 8 ранку.

У Харкові цієї ночі були поодинокі артилерійські обстріли східних районів. За попередніми даними, за ніч постраждалих немає. По області протягом доби росіяни обстрілювали Золочів, Дергачі, Чугуїв. В Ізюмському напрямку бої тривають.

В Луганській області по десять разів ворог обстрілював Попасну та Лисичанськ, чотири, але дуже тривалі рази – Гірську громаду. Детальна інформація про ушкодження та наслідки з’ясовується. Наразі відомо про 4 загиблих.

В Донецькій Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Новомихайлівка, Лиман, Вугледар – під постійними обстрілами. Попри складну обстановку, продовжується евакуація із лінії зіткнення. Маріуполь: "Азовсталь" тримається.

Над Херсоном уночі були сильні вибухи, майже на всій території області обстріли. Окупанти продовжують вести наступ із Херсонщини в напрямку Миколаївської області та Кривого Рогу. Також є випадки викрадення цивільного населення.

Миколаївська: протягом ночі ситуація тривожна, але контрольована. За попередньою інформацією, ракетного обстрілю зазнало с. Шевченкове. Ракета влучила у приватний будинок. Дані щодо постраждалих уточнюються.

Нагадаємо, згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, станом на ранок 28 квітня противник продовжує наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом. Найбільша активність спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках.