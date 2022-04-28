Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину – поцілили в колишній завод

Фото: Валентин Резніченко в Telegram

Вранці 28 квітня росіяни знову завдали удару по Дніпропетровській області. "Приліт" відбувся по Синельниківському району, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

Поцілило у колишній завод, де нічого не було.

"Орки успішно “демілітаризували” покинуту промислову зону", – зазначив Резніченко.

Фото: Валентин Резніченко в Telegram Дніпропетровська область

Нагадаємо, вчора російські війська декілька разів обстрілювали Дніпропетровщину ракетами. Вночі ворог обстріляв Зеленодольську громаду, де влучив у підприємство енергетичної інфраструктури. Відбувся витік мастила та сильна пожежа.

Потім, уранці, над Дніпропетровщиною збили російську ракету. Уламки впали на галявину, ніхто не постраждав.