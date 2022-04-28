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Росія розмістила на базі ВМС у Чорному морі бойових дельфінів, – Guardian

Чимало кораблів на цій базі недосяжні для ракет, але потенційно вразливі до підводних атак. 

Фото: news.usni.org

Росія розмістила в Чорному морі біля Севастополя бойових дельфінів для захисту військово-морської бази. Два загони дельфінів перебувають біля входу в Севастопольську гавань з лютого 2022 року, пише The Guardian з посиланням на Інститут Військово-морських сил США

Росія має досвід навчання дельфінів з бойовою метою і використовує їх для вилучення обʼєктів з глибини або відлякування ворожих водолазів. 

Севастопольська військово-морська база має вирішальне значення для російських військових, оскільки вона розташована на півдні Криму. Чимало розміщених там кораблів поза зоною досяжності ракет, але потенційно вразливі до підводних атак. 

Під час Холодної війни і США, і СРСР навчали дельфінів, чиї можливості ехолокації дозволяють виявляти підводні обʼєкти, наприклад, міни. 

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