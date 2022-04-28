Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України.
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27 квітня підрозділи ППО знищили Су-34 і крилату ракету
Рештки крилатої ракети
27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.
Зокрема, Збройні сили знищили 1 літак (ймовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
«Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах», – зазначає Командування Повітряних сил.
Нагадаємо, за 26 квітня добу Росія втратила не менше 300 окупантів, один літак та 34 ББМ.