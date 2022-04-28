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27 квітня підрозділи ППО знищили Су-34 і крилату ракету

Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. 

27 квітня підрозділи ППО знищили Су-34 і крилату ракету
Рештки крилатої ракети
Фото: Командування Повітряних сил

27 квітня підрозділи зенітних ракетних військ Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили вісім повітряних цілей. 

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ

Зокрема, Збройні сили знищили 1 літак (ймовірно Су-34), 1 крилату ракету та 6 БпЛА оперативно-тактичного рівня. 

«Авіація Повітряних Сил продовжує виконання спеціальних завдань у небі України. Здійснює перевезення, патрулювання повітряного простору, прикриття наземних військ та нанесення повітряних ударів по окупантах», – зазначає Командування Повітряних сил. 

Нагадаємо, за 26 квітня добу Росія втратила не менше 300 окупантів, один літак та 34 ББМ.

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