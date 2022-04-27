Окупанти готують пропагандистський "престур" у Маріуполь, – розвідка

Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів.

У знищеному росіянами Маріуполі готується масштабна політична провокація зі спробою залучення деяких західних журналістів. З цією метою для лояльних представників іноземних ЗМІ на 28 квітня міністерство оборони РФ планує так званий "престур".

Прибуття "журналістів" на територію України організовується через російський Ростов, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними розвідки, програма заходу передбачає "альтернативні факти" щодо оборони Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що начебто українські захисники самі розбомбили місто та знищили місцевих жителів. На підтвердження цієї версії в якості "очевидців" буде представлено підготовлених провокаторів, які розповідатимуть про міфічні "масові вбивства мирних мешканців українськими військовими".

"Ця акція є органічним продовженням російської політики створення фейків, що мають виправдати путінських карателів та перекласти провину за їхні злочини на самих українців. Колишні «візитки Яроша» і «розіп’яті хлопчики» перетворюються на «самознищені» Бучу і Маріуполь", – зазначають у розвідці.

Як повідомляли, зі вчора росіяни заборонили в’їзд у Маріуполь навіть з боку Новоазовська. За словами радника міського голови Петра Андрющенка, окупанти ставляться до маріупольців як до рабів, місто перетворюють на реальне гетто.