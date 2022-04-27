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Шмигаль допустив падіння ВВП у 2022 році до 50%

Загальні збитки економіці у перспективі можуть зрости до 1 трлн доларів.

Шмигаль допустив падіння ВВП у 2022 році до 50%
Фото: t.me/Denys_Smyhal

Падіння  валового внутрішнього продукту України через повномасштабну війну Росії проти нашої держави  у 2022 році може становити від 30 до 50%. 

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у колонці The Economist.

За його словами, за перші шість тижнів війни загальні збитки, завдані економіці України, перевищили 500 мільярдів доларів. За оцінками уряду, у довгостроковій перспективі ця цифра може зрости до 1 трлн доларів, або вп'ятеро більше за торішній ВВП.

"Десятки тисяч українців були вбиті, а мільйони змушені були переїхати на захід України чи за кордон", – зазначив глава Кабміну.

Шмигаль згадав про заблоковані українські порти, удари по заводах, спроби зірвати посівну, зруйновані міста. Він наголосив, що все це – частина плану зі знищення української економіки.

"Два найбільших наших металургійних підприємства – Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча та "Азовсталь" у Маріуполі – зруйновані. По всій країні було пошкоджено або знищено понад 7 тисяч житлових будинків", – додав він.

Нагадаємо, НБУ прогнозує скорочення ВВП України в 2022 році не менш як на третину.

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