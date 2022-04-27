Окупанти ставляться до маріупольців як до рабів, місто перетворюють на реальне гетто, – Андрющенко

Всередині міста обмежено пересування, видають дозволи для перебування на вулиці.

Зі вчора окупанти заборонили в’їзд у Маріуполь навіть з боку Новоазовська.

Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.

Також обмежено пересування всередині міста. Потрапити в Маріуполь без посвідчення про проходження фільтрації для громадян України неможливо.

“Для громадян росії та “днр” видають дозвіл на в’їзд без фільтрації на 3 дні. Само посвідчення про проходження фільтрації для всіх інших діє лише 7 днів”, – йдеться у повідомленні.

Окрім того, окупанти анонсували окремий папір – дозвіл на перебування на вулиці.

“Місто дедалі перетворюють на реально гетто. Відношення з боку окупантів до маріупольців як до рабів, не зважаючи на проукраїнські або проросійські погляди мешканців. Деякі поступки роблять літнім людям та дітям, всі інші в однаковому стані постійного постійного психологічного тиску”, – сказав Андрющенко.

Нагадаємо, Андрющенко заявив, що єдина та головна мета контролю над Маріуполем – це доступ до порту, як найглибшого на Азовському морі, і облаштування там військової бази.

Окупанти хочуть розселити людей у Маріуполі в районі морського порту для його обслуговування.

Відомо, що Росія вивезла у Чебоксари та Владивосток майже 800 українців з Маріуполя, а також депортували 308 маріупольців на Далекий Схід, у місто Находка Приморського краю.

Російська верхівка мала плани депортації значної частини українців до концентраційних таборів на заході Сибіру для примусових робіт на будівництва нових міст.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що чверть з 16 тисяч українців, заяви про зникнення яких отримав її офіс, – з Маріуполя.

Денісова повідомила, що до РФ загалом вивезено вже понад 915 тисяч українців, серед них 170 тисяч дітей.