"Погано, що не справжнього".
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ЗСУ знищили російського розвідника на псевдо "Путін"
Збройні сили України знищили розвідника російських окупантів на псевдо "Путін".
Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.
Справжнє ім'я загарбника - Володимир Гуцов.
"Погано що не справжнього (Путіна - Ред.). Але і до нього руки дійдуть", - наголосили в управлінні.
Нагадаємо, за даним Генштабу ЗСУ, загальні втрати особового складу росармії з 24 лютого по 27 квітня становлять 22 400.