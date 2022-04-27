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​ЗСУ знищили російського розвідника на псевдо "Путін"

"Погано, що не справжнього".

​ЗСУ знищили російського розвідника на псевдо "Путін"
Фото: Управління стратегічних комунікацій ЗСУ

Збройні сили України знищили розвідника російських окупантів на псевдо "Путін".

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ.

Справжнє ім'я загарбника - Володимир Гуцов.

"Погано що не справжнього (Путіна - Ред.). Але і до нього руки дійдуть", - наголосили в управлінні.

Нагадаємо, за даним Генштабу ЗСУ, загальні втрати особового складу росармії з 24 лютого по 27 квітня становлять 22 400.

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