​Росія посилює наступ на Криворізькому і Миколаївському напрямках, - Міноборони

Окупанти готують додаткові підрозділи для участі в бойових діях.

Росія нарощує темпи проведення наступальної операції для встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей, а також прокладення стійкого сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це заявив на брифінгу речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, передає "Радіо Свобода".

"Ворог нарощує темпи проведення наступальної операції. Практично на всіх напрямках агресор здійснює інтенсивний вогневий вплив. Найбільша активність окупантів спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках, і окупант готує додаткові підрозділи для участі в бойових діях", – повідомив Мотузяник.

Українські військові зафіксували 138 літако-вильотів Повітряно-космічних сил РФ, з них щонайменше 38 – для ураження об’єктів на Харківщині та Донеччині.

На Слобожанському напрямку загарбники продовжують обстрілювати Харків, намагаються встановити повний контроль над селом Велика Комишуваха, що за 20 кілометрів на південний захід від Ізюма, а також захопити селище Курулька, що за 20 кілометрів на південь від окупованого міста.

Також РФ продовжує нарощувати угруповання ракетних військ у Бєлгородській області Росії, у районі Дегтярного (за 30 кілометрів від кордону з Україною). Тут розгорнули батарею оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

На Донеччині окупаційні війська зосередилися на наступі на Сєвєродонецькому, Попаснянському, Курахівському напрямках, намагаються взяти під повний контроль Попасну, Рубіжне і розвинути наступ на Лиман, Сєвєродонецьк і Слов’янськ. Тривають обстріли блокованого Маріуполя.

На Таврійському та Південнобузькому напрямках Росія утримує зайняті рубежі.

"Очікується активізація бойових дій на Криворізькому і Миколаївському напрямках, у районах Осокорівки, Трудолюбівки, Нововоронцовки, а також Правдиного і Таврійського відповідно. Тут метою окупанта є вихід на адміністративні кордони Херсонської області", - зазначив Мотузяник.

Командування також фіксує тривалу загрозу ракетних і авіаударів з території Білорусі.

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, росіяни перекинули до Ізюма дві батальйонні тактичні групи і розгорнули біля кордону два ракетні дивізіони ОТРК “Іскандер-М”.