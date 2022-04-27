А також про оборонні рубежі ЗСУ.

Служба безпеки України знешкодила ворожу агентуру, яка збирала розвіддані про оборонні рубежі українських військ і дислокацію літаків ЗСУ.

У Житомирській області

Військова контррозвідка СБУ викрила посадовця оборонного об’єкта на зборі секретної інформації про українські бойові літаки та інфраструктуру повітряних сил.

На Дніпропетровщині

Затримано ворожого агента, якому ФСБ доручила приєднатись до лав тероборони Дніпра. Ще одного агента РФ затримали у Кривому Розі.

У Миколаївській області

Викрито голову територіальної громади, який передав окупантам відомості про ЗСУ.

На Чернігівщині

Співробітники СБУ затримали місцевого жителя, який добровільно співпрацював з агресором під час тимчасової окупації.

У Хмельницькому

Викрито місцеву жительку, яка передавала «кураторам» координати військових і стратегічних об’єктів.

У Черкаській області

СБУ затримала вантажівку з військовими комплектуючими, які транспортували до Росії.

“Під час огляду авто виявлено складові для потреб авіаційної та суднобудівної галузей РФ. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення маршруту вантажу, його організаторів і замовників”, – йдеться у повідомленні.

Вилучене майно направлено на підприємство військово-промислового комплексу України. За всіма викрити фактами правоохоронці проводять відповідні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочинів.