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На Чернігівщині затримали ймовірного диверсанта з листом подяки від ОРЛО в телефоні

Чоловіка передали поліцейським для з'ясування всіх обставин.

На Чернігівщині затримали ймовірного диверсанта з листом подяки від ОРЛО в телефоні
Фото: 72 ОМбр

У Чернігівській області на блокпосту затримали ймовірного диверсанта.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Національної гвардії України.

"Під час спілкування водій дуже помітно нервував і плутався в словах. При ретельній перевірці у громадянина в телефоні було виявлено фото листа подяки, видане керівництвом тимчасово окупованих територій в Луганській області", - зазначили в НГУ.

Фото: Facebook/Національна гвардія України

Затриманого передали співробітникам Нацполіції для з'ясування всіх обставин.

Нагадаємо, прокуратура Києва від початку війни вручила підозри у співпраці з ворогом 13 особам. Їх підозрюють у держзраді, колабораціонізмі та виправдовуванні агресії РФ.

На початку квітня СБУ затримала диверсантів, агентів РФ і колаборанта, який допомагав викрадати українців.

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