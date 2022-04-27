Австралія відправила в Україну шість 155-мм гаубиць М-777, - ЗМІ

Розмір військової допомоги нашій державі становить майже 225 млн дол., ще 65 млн - у вигляді гуманітарної допомоги.

Австралія надасть Україні більше важкого артилерійського озброєння та боєприпасів, повідомляє AAPNews.

Мова йде про шість 155-мм гаубиць M-777 разом із боєприпасами.

Загальний розмір військової допомоги Австралії становить 225 млн дол. Ще 65 млн - у вигляді гуманітарної допомоги разом із понад 70 тисячами тонн вугілля.

"Австралійський уряд продовжить шукати можливості для подальшої військової допомоги там, де він зможе оперативно надати необхідні можливості Збройним силам України", - наголосив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Нагадаємо, на початку квітня Австралія передала Україні 20 бронеавтомобілів "Бушмастер" і заявила про додаткову військову допомогу на $20 мільйонів. Згодом країна запровадила санкції проти російських Газпрому, РЖД та КамАЗу.