Австралія запровадила санкції проти Газпрому, РЖД, КамАЗу

Австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед них, зокрема, Газпром, РЖД, КамАЗ. Про це повідомляє РБК з посиланням на Financial Review.

Фінансові санкції також накладені на судноплавні підприємства "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація" та на концерн "Роселектроніка", що виробляє значну частину електронних компонентів у Росії.

Сумарно австралійські санкції діють стосовно 38 російських компаній. Австралія ввела перші санкції щодо Росії ще у 2014 році, а після російського вторгнення в Україну слідом за США відмовилася від закупівель російських енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що великі торгові компанії планують скоротити закупівлю нафти та нафтопродуктів у російських державних нафтових компаній вже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.