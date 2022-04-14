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Австралія запровадила санкції проти Газпрому, РЖД, КамАЗу

Оновлений санкційний список поповнили тринадцять російських компаній.

Австралія запровадила санкції проти Газпрому, РЖД, КамАЗу

Австралійський санкційний список поповнився тринадцятьма російськими компаніями. Серед них, зокрема, Газпром, РЖД, КамАЗ. Про це повідомляє РБК з посиланням на Financial Review.

Фінансові санкції також накладені на судноплавні підприємства "Севмаш" і "Об'єднана суднобудівна корпорація" та на концерн "Роселектроніка", що виробляє значну частину електронних компонентів у Росії.

Сумарно австралійські санкції діють стосовно 38 російських компаній. Австралія ввела перші санкції щодо Росії ще у 2014 році, а після російського вторгнення в Україну слідом за США відмовилася від закупівель російських енергоносіїв.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що великі торгові компанії планують скоротити закупівлю нафти та нафтопродуктів у російських державних нафтових компаній вже 15 травня, щоб уникнути порушення санкцій Європейського Союзу щодо Росії.

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