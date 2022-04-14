Зеленський заявив, що не отримував звернення Штайнмаєра про візит. Шольц назвав рішення Києва образливим

Канцлер Німеччини поки не збирається до Києва.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не отримував звернення президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра про візит до України.

«Я як президент і наш офіс офіційно не отримували звернення президента Німеччини і офісу президента Німеччини щодо візиту в Україну. У нас країна вільна, і ми готові бути транзитною державою, якщо це питання економічні, а не політичні», – зазначив він.

Президент також заявив, що героїчний опір України дає їй право обирати друзів.

«50 днів війни, 50 днів стійкості України, міцності та об'єднання нашої нації. Я думаю, що ми можемо собі дозволити, знаючи, що кожного дня ми втрачаємо людей, бути серед тих, хто нас реально підтримує, серед реальних друзів. Я вважаю, що реальних друзів багато не буває. Ми задоволені цією кількістю», – наголосив Зеленський.

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц у середу виключив візит до Києва найближчим часом через небажання України прийняти президента Штайнмаєра.

Про це повідомляє The New York Times.

Зокрема, Олаф Шольц назвав зневажливе ставлення до президента своєї країни «дещо дратівливим, ввічливо кажучи», і сказав німецькій радіостанції RBB, що він сам не планує найближчим часом відвідувати Київ.

При цьому, він відкинув звинувачення у тому, що Німеччина не поспішає з військовою допомогою Україні. Канцлер підкреслив, що саме його уряд вперше пішов на такий крок, адже після закінчення Другої світової війни Німеччина ухилялася від надання зброї іншим державам.

«Ми доставляємо, ми доставили і будемо доставляти», – додав Олаф Шольц.

Втім, як пише The New York Times, німецькі чиновники приватно визнають, що уряд уникає рішення про надання важкого озброєння і навіть всередині уряду Шольца зростає тиск, щоб змінити цю позицію.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква раніше заявив, що кожен візит до України іноземних лідерів сьогодні – "це не просто символ підтримки, він має увінчуватись конкретним результатом. І у випадку з німецьким керівництвом це могли б бути або ембарго на нафту, або нові постачання озброєння, особливо важкого".

Нагадаємо, за інформацією німецьких ЗМІ, глава Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хотів приїхати з візитом до Києва, але Президент Володимир Зеленський не бажав його бачити. Серед причин називають тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.