Пентагон розкрив зміст нового пакету допомоги Україні: 18 гаубиць, 200 БТРів, 500 Javelin, 300 дронів-камікадзе

Вертольоти радянського виробництва мали передати збройним силам Афганістану, однак у підсумку їх отримають ЗСУ.

Пентагон розкрив вміст нового пакету військової допомоги Україні на 800 млн доларів, про який сьогодні повідомив президент США Джо Байден.

Подробиці оголосив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, постачання озброєнь в рамках пакету допомоги Україні на суму 800 млн доларів розпочнеться негайно. Збройні сили України отримають:

11 гелікоптерів Мі-8/Мі-17 радянського виробництва;

18 гаубиць калібру 155 мм і 40 тисяч боєприпасів до них;

200 американських бронетранспортерів М113;

500 ракет для американських сучасних переносних протитанкових ракетних комплексів Javelin;

300 баражувальних дронів Switchblade;

10 контрбатарейних радарів для виявлення артилерійських снарядів AN/TPQ-36;

2 радари протиповітряної розвідки AN|MPQ-64 Sentinel;

100 броньованих багатоцільових машин;міни М18А1 Claymore, які відповідають положенням Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін.

Крім того, в пакет включені самохідні судна берегової охорони, вибухівка, захисні костюми та засоби радіологічного, бактеріологічного, хімічного та ядерного захисту, 30 тисяч шоломів та бронежилетів, понад 2000 засобів оптичних та лазерних прицілів, а також медичне приладдя.

Речник Пентагону зазначив, що типи озброєння укладали спільно з українською владою, яка коригувала свої запити з огляду на те, що основні бойові дії відбуваються на півдні та сході країни.

Вертольоти радянського виробництва, за словами Джона Кірбі, мали передати збройним силам Афганістану влітку 2021 року, однак цього не сталося через падіння режиму президента Ашрафа Ґані.

Нагадаємо, сьогодні президент Джо Байден повідомив, що США передадуть Україні артилерійські системи, снаряди, бронетранспортери і вертольоти для протистояння російській агресії.

Сьогодні Президент Володимир Зеленський у відеозверненні озвучив перелік необхідного озброєння, щоб зупинити РФ.