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Зеленський не бажає зустрічі із президентом ФРН у Києві "через його тісні зв'язки з Росією", – ЗМІ

Штайнмаєру згадали дружбу з Лавровим і підтримку "Північного потоку".

Зеленський не бажає зустрічі із президентом ФРН у Києві "через його тісні зв'язки з Росією", – ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче приїхати з візитом до Києва, але президент України Володимир Зеленський не бажає його бачити. 

Про це німецьке видання Bild повідомило у вівторок, 12 квітня, пише "Європейська правда".

За інформацією видання з українських урядових кіл, Штайнмаєр хотів відвідати Україну та приїхати до Києва разом з урядовими делегаціями з інших країн ЄС вже у середу, 13 квітня. Однак на цей момент президент Володимир Зеленський начебто не хоче зустрічатися з ним у Києві через тісні зв’язки німецького політика з Росією у минулому.

"Ми всі знаємо про тісні зв'язки Штайнмаєра з Росією, які також були відзначені формулою Штайнмаєра. Нині йому не раді у Києві. Подивимося, чи це зміниться", – повідомив виданню український дипломат у Києві.

За інформацією Bild, з Києва до офісу федерального президента надійшла чітка заява про те, що на цей момент вони не готові до жодних зустрічей. Проте не можна виключати можливості зустрічі у майбутньому, заявили в Києві.

Сьогодні Штайнмаєр перебуває з візитом у Польщі, де він зустрівся, зокрема, з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Основна тема візиту – війна Росії проти України. З Польщі Штайнмаєр міг вирушити до України.

Як міністр закордонних справ у минулому Штайнмаєр підтримував тісні контакти, зокрема, з міністром закордонних справ Росії Сергєєм Лавровим. Штайнмаєр також був активним прихильником газопроводу "Північний потік-2" і вважається архітектором дружньої до Росії політики федерального уряду. Однак тиждень тому президент Німеччини визнав, що політика останніх кількох років щодо Росії була помилковою.

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