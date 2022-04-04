Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Війська ППО за добу збили 6 повітряних цілей противника, – Генштаб
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Загинув документаліст і фотограф Макс Левін
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Через Сумщину виходять підрозділи окупантів, що діяли в напрямку Броварів, – Павлюк
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
Бійці полку "Азов" у Маріуполі знищили багато ворожої піхоти й техніку окупантів
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
"Прийшло троє солдатиків років по 18-20. Зачухані, брудні, без броніків. Покрали якусь фігню. І сказали, що захоплять Київ"
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Навіщо росіяни вбивають цивільних і знущаються над ними? Питання-відповідь з Олегом Покальчуком
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
Звільнені та зруйновані. Фоторепортаж з Ірпеня, Бучі та Гостомеля
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
В Одесі росіяни влучили в обʼєкт інфраструктури (оновлено)
ГоловнаСвіт

«Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила», – Штайнмаєр визнав помилковість політики щодо Москви

Президент Німеччини: Моя прихильність до «Північного потоку-2» була явною помилкою.

«Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила», – Штайнмаєр визнав помилковість політики щодо Москви
Франк-Вальтер Штайнмаєр
Фото: EPA/UPG

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що визнає власні помилки у політиці щодо Росії.

Про це повідомляє «Європейська правда». «Моя прихильність до «Північного потоку-2» була явною помилкою. Ми чіплялися за мости, в які Росія більше не вірила і про які нас попереджали наші партнери, – сказав він. – Ми зазнали невдачі у створенні спільного європейського дому, до якого могла належати Росія. Ми зазнали невдачі з підходом включення Росії до загальної архітектури безпеки».

Президент Німеччини зазначив, що його оцінка полягала в тому, що Путін не допустить повного економічного, політичного та морального руйнування своєї країни через своє імперське божевілля: «Я помилявся, як і інші».

Відзначимо, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила сьогодні, що вважає правильним своє рішення не приймати Україну до НАТО у 2008 році, попри критику з боку президента України Володимира Зеленського. 

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина гальмує запровадження жорсткіших санкцій проти Росії

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також