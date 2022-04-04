Найбільший в світі лізингодавець вимагає відшкодування $3,5 млрд за захоплені Росією літаки

Це одна з найбільших страхових вимог за всі часи.

Дублінська компанія AerCap (AER.N), найбільший у світі лізингодавець, подала позов до суду щодо страхового відшкодування 3,5 млрд доларів за понад 100 взятих Росією у лізинг літаків, які та привласнила після введення санкцій. Про це повідомляє Reuters.

Видання зазначає, що це одна з найбільших страхових судових претензій, коли-небудь поданих. А також одна з найбільших претензій лізингодавців, які вимагають компенсації за сотні літаків загальною вартістю до 10 мільярдів доларів, які залишилися в Росії.

На момент розірвання російських договорів оренди через європейські санкції, введенні проти Росії внаслідок вторгнення в Україну, у Росії знаходилося 5% флоту AerCap (AER.N).

«Минулого тижня ми подали страхове відшкодування приблизно на 3,5 мільярда доларів щодо наших літаків і двигунів, які залишилися в Росії», — сказав інвесторам головний фінансовий директор Пітер Юхас після публікації фінансових результатів за останні три місяці 2021 року.

Аналітики кажуть, що безпрецедентний характер і масштаб потенційних збитків, ймовірно, означатимуть роки судових спорів між лізингодавцями та страховиками, перш ніж будуть прийняті будь-які рішення щодо виплат.

Пітер Юхас оцінив чистий ризик AerCap у Росії приблизно в 2,5 мільярда доларів. AerCap надала в оренду Росії 135 літаків і 14 двигунів, але вилучила і вивезла 22 літаки і три двигуни, йдеться у фінансових результатах за четвертий квартал року.

Наприкінці грудня AerCap, найбільший орендар літаків у світі, після придбання в минулому році конкурента GECAS, мав у своєму обліку 3701 літак, двигун і гелікоптер.

Нагадаємо, значна частина літаків, які використовують російські авіаперевізники, не є їхньою власністю і взята в лізинг. За даними агентства Cirium, у лізингу в міжнародних компаній перебуває близько 55% російського цивільного авіаційного флоту - з 980 пасажирських літаків 515 перебувають у лізингу.