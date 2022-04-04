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Компанія-розробник гри World of Tanks йде з Росії та Білорусі

Весь свій бізнес у цих двох країнах компанія виокремила у фірму Lesta Studio.

Компанія-розробник гри World of Tanks йде з Росії та Білорусі
Фото: ЕРА/UPG

Компанія Wargaming, яка розробила ігри World of Tanks і World of Warships, йде з Росії та Білорусі

Про це пише biz.liga.net з посиланням на сайт компанії.

Весь свій бізнес у цих двох країнах компанія виокремила у фірму Lesta Studio.

“Впродовж останніх тижнів Wargaming проводила стратегічний аналіз бізнес-операцій по всьому світу. Компанія вирішила, що не володітиме чи не керуватиме бізнесом у Росії та Білорусі й залишить обидві країни”, – йдеться в повідомленні.

Санкт-петербурзька студія Lesta стане незалежною від Wargaming, а мінську студію взагалі закривають.

Wargaming очікує значних збитків через передачу свого російського бізнесу, оскільки жодної грошової компенсації ця угода не передбачає.

“Компанія не отримає прибутку від цього процесу ні сьогодні, ні в майбутньому. Навпаки, ми очікуємо на значні збитки внаслідок цього рішення", – зазначили у компанії.

Зазначимо, ігри World of Tanks і World of Warships залишаться доступними для росіян та білорусів.

Нагадаємо, Роскомнагляд заблокував на території Росії сайт компанії GSC Game World - розробника ігор S.T.A.L.K.E.R та "Козаки".

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