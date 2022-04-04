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Італія буде підтримувати газові санкції проти Росії, – голова МЗС ді Майо

Він сказав, що країна не накладатиме вето. 

Італія буде підтримувати газові санкції проти Росії, – голова МЗС ді Майо
Фото: EPA/UPG

Італія буде підтримувати санкції проти імпорту російського газу. Про це заявив після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії міністр закордонних справ Луїджі ді Майо, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Ansa.

"Італія не накладатиме вето на російські газові санкції", – сказав він.

Ринок газу в Італії залежний від постачання з Росії приблизно на 40%. Італійський премʼєр Маріо Драгі говорив, що заміну 30-40% від російського газу можна знайти негайно, але з іншим будуть складнощі. 

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон заявив, що хоче повністю заблокувати російський експорт вугілля та нафти до Європейського Союзу цього тижня після виявлення воєнних злочинів у місті Буча.

Виступати про газових санкцій може Угорщина, де партія премʼєра Віктора Орбана перемогла учетверте поспіль. 

У Бучі росіяни вбивали, катували та ґвалтували мирних мешканців. Після звільнення міста мер міста Анатолій Федорук повідомив про сотні убитих. За його словами, у братській могилі похоронили 280 людей. Також він повідомив, що на вулицях міста лежать тіла вбитих, декому по 14 років. «Усіх цих людей розстрілювали, вбивали в потилицю», – сказав Анатолій Федорук

У неділю, 3 березня, зі звільненої від російських військ Київської області вже вивезли 410 тіл убитих мирних мешканців.

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