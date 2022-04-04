Премʼєр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував відео на підтримку України.

В дописі в Twitter він зазначив, що "Путіну ніколи не зламати дух українців та не завоювати їхню Батьківщину".

"Україна підніметься та займе своє місце серед вільних та суверенних народів", – додав премʼєр Великобританії.

Putin will never break the spirit of Ukraine’s people or conquer their homeland.



Ukraine will rise again and take her place among free and sovereign nations once more.



🇬🇧🇺🇦 pic.twitter.com/0VWziRkRGO — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 4, 2022

В ролику розповідається про мужність, з якою українці борються проти Росії на своїй землі. Джонсон додав, що за останні роки Британія натренувала понад 22 000 українських військових, а в січні, коли стало ясно, що РФ готує наступ, надіслала 2000 протитанкових ракет.

За даними газети The Times, Борис Джонсон проситиме канцлера Німеччини Олафа Шольца посилити санкційний тиск на Росію. Джонсона непокоїть, що деякі країни-члени НАТО намагаються підштовхнути Україну до врегулювання ситуації на невигідних для неї умовах.