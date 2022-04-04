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Росія під час вчорашніх обстрілів Миколаївщини пошкодила пʼять обʼєктів системи охорони здоровʼя

В Миколаєві загинули 15 людей, в Очакові – сім. 

Росія під час вчорашніх обстрілів Миколаївщини пошкодила пʼять обʼєктів системи охорони здоровʼя
Віталій Кім
Фото: t.me/mykolaivskaODA

Під час вчорашнього обстрілу Миколаївської області були пошкоджені пʼять обʼєктів обласної системи охорони здоровʼя. Зокрема це обласна лікарня №5, будинок дитини і лабораторний центр. Також пошкоджено будинок і авто, по військовим обʼєктам не били. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім на брифінгу.

Ці будівлі пошкоджені, але зараз відновлюються. 

"Щодо жертв – по місту це 15 людей, один загиблих, по Очакову – сім загиблих та 33 поранених", – повідомив він.

Кім сказав, що росіяни стріляють хаотично і логіки нема, крім як спроб налякати і спричинити паніку. 

За його словами, область отримує гуманітарну допомогу, робить запаси. Роздали 680 тонн допомоги.

"Але ситуація критична на лінії фронту і в Снігурівці, є дефіцит певний", – зазначив він.

З області евакуювали понад 10 000 людей.

У неділю, 3 квітня, російські війська обстріляли Очаків у Миколаївській області та обласний центр. Уранці 4 квітня Миколаїв знову зазнав кількох ракетних ударів.

До того ворог завдав удару по Миколаївській ОДА, вбивши 36 людей. Ще понад 30 людей отримали травми. Пошукові роботи закінчені. 

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