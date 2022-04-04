Славутич потребує їжі, пального і медикаментів, – голова Київської ОВА

Напружена ситуація у Вищгородському районі області, де росіяни спричинили гуманітарну катастрофу.

У звільнених районах Київської області проводиться зачистка та розмінування територій. За минулу добу сапери виявили 4886 вибухонебезпечних предметів, повідомив у Telegram голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

У Вишгородському районі ситуація напружена, але контрольована. Продовжується укріплення обороноздатності.

"В Іванківській, Димерській та Поліській громадах – гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліки. Здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах, відновлення інфраструктури. Славутич має потребу в продуктах харчування, пальному та медикаментах", – підкреслив голова ОВА.

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони – ситуація контрольована. Триває робота з прийому, зберігання та направлення гуманітарних вантажів. Налагоджений дистанційний освітній процес. Підприємства агропромислового комплексу проводять весняно-польові роботи. Сили оборони – у підвищеній боєготовності.

В Бучанському районі в деокупованих громадах проводяться роботи з розмінування, відновлення критичної інфраструктури, направляється гуманітарна допомога.

Броварський район – територія повністю контрольована. В окремих населених пунктах через проведення бойових дій завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Зокрема це території Великодимерської, Калитянської та Баришівської громад.

"Була проведена оцінка пошкодження магістрального газопроводу «Дашава – Київ – Брянськ», що проходить по с. Залісся. Після проведення ряду ремонтних робіт буде відновлено газопостачання до населених пунктів", – зазначив Павлюк.

У Калитянській ОТГ триває робота з відновлення інфраструктурних об`єктів та житлових будинків.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України здобуло список російських військовослужбовців, які скоїли воєнні злочини проти народу України у місті Буча на Київщині. Це особовий склад 64 окремої мотострілецької бригади 35-ї загальновійськової армії. Ці солдати вбивали, катували, ґвалтували та грабувале мирне населення.