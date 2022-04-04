Спрощене ЗНО вступники, попередньо, писатимуть у липні

Національний мультипредметний тест майбутні вступники, попередньо, складатимуть у липні.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак, пише “УП. Життя”.

“Попередньо, мультипредметний тест буде здаватися у липні. Точні дати зараз назвати складно, тому що є технічні нюанси”, – сказав Бабак.

Демонстраційний варіант НМТ, також попередньо, має з’явитися у червні.

Голова профільного комітету парламенту запевнив, що тестування відтерміновувати не будуть, якщо ситуація на фронті не погіршиться.

“Ми виходимо з ситуації, яку маємо в Україні сьогодні. У той момент, коли приймали рішення про спрощений варіант ЗНО, ситуація була ще гірша, ніж зараз. Принаймні, в Києві. Я розумію, що в інших містах по-різному. Також ми розуміємо, що наприклад в Маріуполі спокійніше не стало”, – каже Бабак.

Голова комітету ВР додав, що національний мультидисциплінарний тест – наразі чи не єдиний формат, у якому реалізація спрощеного ЗНО є можливою по всій Україні (за винятком тимчасово окупованих територій).

“Наголошую: ми не відміняємо ЗНО, а спрощуємо його. Я розумію, що це не “панацея” для всієї країни, але ми робимо по максимуму для того, щоб зробити вступну кампанію прозорою, чесною і для всіх однаковою”, – додав депутат.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає скасування державної підсумкової атестації та зовнішнього оцінювання для випускників шкіл та абітурієнтів у 2022 році.

Водночас Сергій Бабак пояснив: йдеться про те, що ЗНО відбудеться за спеціальною процедурою. Замість декількох предметів буде один національний тест з трьох дисциплін.