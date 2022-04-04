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Росія знову завдала ракетного удару по Одесі

Деталі наразі не повідомляються.

Росія знову завдала ракетного удару по Одесі
Фото: EPA/UPG

Уночі російські війська завдали ракетного удару по Одесі. Про це повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Деталі поки що не повідомляються.

"Одеса. Вночі було завдано рашистський ракетний удар по одному з об'єктів. Подальша інформація надалі уточнюється", - заявив Братчук.

Нагадаємо, Росія завдає ракетних ударів по Одесі вже другу ніч поспіль. Учора ракетними ударами було пошкоджено Одеський нафтопереробний завод і нафтосховище. Люди не постраждали.

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