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Російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський НПЗ та нафтосховище

Постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту поки не повідомляється.

Російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський НПЗ та нафтосховище
Фото: EPA/UPG

Російські війська ракетними ударами пошкодили Одеський нафтопереробний завод та нафтосховище.

Про це повідомив начальник військової адміністрації Одеської області Максим Марченко.

"Вранці противник завдав ракетного удару по Одесі. Пошкоджено нафтосховище та нафтопереробний завод", – сказав Марченко у вечірньому відеозверненні.

За його словами, постраждалих немає. Масштабів пошкоджень та інших подробиць про наслідки нальоту він не повідомив.

Марченко зазначив, що Служба безпеки затримала осіб, які фіксували місця влучення ракет. Вони понесуть відповідне покарання. Він також розповів, що українським захисникам відомо про підготовку росіянами вторгнення з території Придністров'я, але назвав його малоймовірним найближчим часом.

"Ми розуміємо, що ці дії спрямовані на сковування українських військ в Одеській області, що завадити нашим наступальним діям на інших напрямках. Напруга залишається, але найближчим часом загроза вторгнення з цього напрямку є малоймовірною", - запевнив голова Одеської ОВА.

"Наші сили оборони контролюють ситуацію в області", - додав Марченко.

Нагадаємо, вранці 3 квітня ворожі війська атакували Одесу. У деяких районах зафіксовали пожежі. У міськраді повідомляли, що частину ракет було збито ПРО. Однак, одеситів просять зачинити вікна, а також не викладати фото та відео атаки і її наслідків у соцмережі.

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