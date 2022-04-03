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Гендиректор ЮНЕСКО засудила вбивство документаліста і фоторепортера Макса Левіна

Левін загинув поблизу Гути Межигірська у Київській області, документуючи наслідки російської агресії.

Гендиректор ЮНЕСКО засудила вбивство документаліста і фоторепортера Макса Левіна
Макс Левін
Фото: facebook.com/levin.maks

Генеральний директор ЮНЕСКО Одрі Азуле засудила вбивство документаліста і фоторепортера Макса Левіна, тіло якого було знайдене поблизу села Гута Межигірська, що в Київській області 1 квітня. 

Про це йдеться у пресрелізі організації.

"Я засуджую вбивство Макса Левіна. Я рішуче закликаю до захисту всіх працівників ЗМІ, які невтомно виконують свою роботу, щоб інформувати світ про ситуацію на місцях. Фотокореспонденти – неочікувані свідки війни, їхні фото можуть бути потужною протиотрутою від дезінформації", – сказала гендиректор ЮНЕСКО.

У березні ЮНЕСКО оголосила про нові заходи щодо захисту журналістів в Україні, зокрема забезпечення їх захисними засобами та проведення спеціальних навчань, особливо для тих, хто не має досвіду роботи в зонах конфлікту.

За повідомленням прокуратури, журналіст був убитий двома пострілами зі стрілецької зброї. Максим у супроводі Олексія Чернишова, військовослужбовця та в минулому фотографа, відправились у Гуту Межигірську 13 березня документувати наслідки російської агресії. Вони залишили машину та пішли в бік села Мощун. З того часу зв'язок з чоловіками зник.

Пізніше стало відомо, що в районі, де Макс збирався працювати, розпочались інтенсивні бойові дії.

Понад 10 років Максим працював у редакції LB.ua, також співпрацював з агентствами Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, Hromadske. Його фото публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL). Автор проєкту AFTER ILOVAYSK

Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні. "Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", – пояснював журналіст.

Допомога у похованні та родині:

Монобанк: 4441114420335646 – Зоряна Стельмах;

ПриватБанк: 5168757403122528 – Інна Варениця.

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